Pane deixa 5,1 milhões sem luz na Bahia

O apagão que afetou por quatro horas nove estados do Nordeste e parte do Norte do País, na noite da última quinta-feira (25) e início da madrugada desta sexta-feira, 26, foi causado por incêndio em um equipamento entre as subestações de Colinas, Tocantins, e Imperatriz, Manaus. A informação é do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O superintendente de engenharia da Coelba, Sérgio Mello, disse que o apagão deixou mais de 5,1 milhões de pessoas sem luz elétrica na Bahia.

Segundo ele, não havia meios de solucionar o problema apenas no Estado. " Somente o ONS poderá avaliar de forma profunda as causas desse incêndio e as providências que serão tomadas para que o problema não se repita", completou.

Além da Bahia, ficaram sem luz os estados do Ceará, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte do Pará, Tocantins e Distrito Federal. Segundo o ONS, o problema começou à 0h14 (horário de Brasília) da sexta. Após quatro horas, 70% das cargas estavam restabelecidas, de acordo com o órgão.

Prejuízo - Na Bahia, várias empresas paralisaram as atividades. O funcionamento voltou gradativamente a partir das 3 horas de ontem. Segundo o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), não houve prejuízos altos.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), José Mascarenhas, em nota, criticou o que considera falta de gestão na realização de investimentos em manutenção e modernização de equipamentos. "Não é razoável conviver com essa situação, especialmente em um país que já ostenta um dos mais elevados preços de energia entre as nações industrializadas", diz trecho da nota.

O presidente da Associação Nacional dos Consumidores (Anace), Carlos Farias, diz ser preciso realizar treinamento dos técnicos para que possam atuar rapidamente e minimizar os impactos.

O ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, rebateu as acusações de falta de investimento. Segundo ele, "nunca se investiu tanto na expansão da rede como nos últimos dez anos".

Zimmermann destacou que esta foi a quarta ocorrência de grandes proporções em pouco mais de um mês. "É difícil entender como isso pode ocorrer", completou. Técnicos do ministério foram para a subestação de Colinas (MA) para a avaliação da ocorrência in loco. "Também estamos começando a operação pente-fino nas instalações de transmissão das companhias do setor".

