'Palhaço sinistro' é detido após assustar população em Juazeiro

Dois jovens foram detidos neste domingo, 16, em Juazeiro, no norte da Bahia, após assustar pedestres. Um dos rapazes estava vestido de palhaço e carregava um machado e um violão. O outro detido filmava a ação do colega, assustando as pessoas.

A dupla foi presa após a polícia receber denúncias do fato. Policiais militares conseguiram localizar os jovens no momento em que eles corriam atrás de um homem. Os PMs atiraram com balas de borracha, atingindo o rapaz que estava vestido de palhaço.

Os jovens foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. Eles pretendiam divulgar os vídeos nas redes sociais.

As aparições de "palhaços sinistros", que começaram nos Estados Unidos e Reino Unido, chegaram ao Brasil. Além da Bahia, também houve registro em São Paulo e no Tocantins.

