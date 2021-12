Palhaço é preso após estuprar jovem dentro de circo em Itamaraju

Um homem que trabalhava como palhaço de circo foi preso no município de Itamaraju, a 740 km de Salvador, suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos que sofre de distúrbios mentais. Jamisson Brito dos Santos cometeu o crime no sábado, 8, dentro do circo - que faz temporada na cidade - e foi detido por policiais militares neste domingo, 9.

Segundo informações divulgadas pelo site Itamaraju Notícias, moradores do bairro Marotinho, onde aconteceu o crime, tentaram linchar o suspeito, que conseguiu fugir. Entretanto, no domingo, ele foi localizado por agentes da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no bairro Corujão, quando tentava uma carona para deixar o município.

Jamisson foi levado para a Delegacia de Plantão Regional de Teixeira de Freitas, onde está à disposição da Justiça.

Já a vítima foi encaminhada ao hospital municipal de Itamaraju, onde recebeu tratamento e ainda deve passar por outros exames nesta segunda-feira, 10.

