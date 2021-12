Palhaço de circo é preso suspeito de estuprar garota de 12 anos

George da Cruz Cardoso, 18 anos, que trabalhava como palhaço em um circo na cidade de Jeremoabo (a 374 km de Salvador) foi preso nesta quarta-feira, 19, suspeito de estuprar uma garota de 12 anos.

Conforme a Polícia Civil, George, que era conhecido como Palhaço Négulas, do circo Wolder, negou a acusação afirmando que foi tudo consensual.

Segundo o órgão, o crime teria acontecido durante à noite, quando a menina dormiu no trailer do palhaço. As apurações realizadas pelos investigadores da Delegacia Territorial (DT/Jeremoabo) apontam que George e a adolescente já estavam namorando há 10 dias e, segundo testemunhas, a vítima queria seguir viagem com o circo.

De acordo com a polícia, a garota foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, em Paulo Afonso, para realizar exame de conjunção carnal (para atestar se houve estupro).

