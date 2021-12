Paixão por música inspirou criação de site sobre sanfona

Durante uma festa em Guapira, distrito de Maragojipe (a 139 km de Salvador), o médico Daniel Sampaio Muniz Ferreira, 25 anos, surpreendeu os pacientes ao tocar com maestria uma sanfona. A paixão pelo instrumento é antiga e levou o médico a criar o Sanfonia, único site baiano especializado no instrumento.

O Sanfonia comercializa sanfonas, viabiliza conserto, afinação e informa onde ter aulas sobre o instrumento.

Além disso, o site tem um canal no YouTube. Os vídeos mostram a performance de sanfoneiros e trazem dicas sobre afinação e características dos instrumentos.

Sanfona é o mesmo que acordeon. "No Nordeste brasileiro chama-se de sanfona o que no Sul do país é conhecido como acordeon", explica Daniel Ferreira.

O contato com o instrumento começou quando, aos 12 anos, ele ganhou do avô, José Possidônio Sampaio, uma sanfona de presente.

"Este instrumento sempre esteve relacionado a momentos maravilhosos em minha vida. Ainda muito pequeno, nas festas de São João, na casa dos meus avós em Iaçu, me fascinava ver como o instrumento tinha a capacidade de reunir a família e agradar a todos", completa.

A primeira sanfona de Daniel era uma de 80 baixos. "Na época que meu avô resolveu me dar a sanfona, foi difícil encontrar um local que vendesse o instrumento e também um professor para me dar aulas", relata.

Por conta da dificuldade em encontrar um professor de sanfona, Daniel, inicialmente, foi estudar piano.

Diversidade

A lembrança dessas dificuldades para conquistar o domínio do instrumento o inspirou a criar o site. "Eu não encontrava locais sequer para afinar o acordeon", diz.

O acerto da decisão foi logo percebido por Daniel. O site tem cerca de 1.200 acessos mensais e os vídeos vinculados que circulam no YouTube chegam ao patamar de 60 mil por mês.

Além disso, o público é bem diverso. "Já comercializei acordeon para uma pessoa de 80 anos e outro para um menino de 8", diz Daniel.

E o interesse não para de surgir. O sertanejo universitário, de acordo com Daniel, é um exemplo de como o instrumento cativa os mais variados públicos.

"Há um interesse sempre constante. A presença da sanfona não fica apenas nos ritmos tradicionais, como o forró, mas penetra também no forró eletrônico e no sertanejo universitário, que é mais recente", acrescenta.

Medicina

A paixão por música poderia significar que, ao ter que escolher uma formação, Daniel Ferreira escolhesse um curso na área de música, comunicação ou arte. Mas a opção foi por medicina. Atualmente, Daniel divide-se entre o trabalho no Programa de Saúde da Família (PSF) em Maragojipe e a preparação para as provas de especialização médica.

Para Daniel, as duas áreas têm questões bem semelhantes. "Quando decidi estudar medicina, sempre tive curiosidade em relação ao funcionamento do nosso corpo. Da mesma forma comecei este site também porque tinha curiosidade em conhecer o funcionamento do acordeon, que sempre me fascinou".

Ele explica que o acordeon é feito à mão e peça por peça. Por isso não existe uma sanfona igual à outra.

"Cada instrumento é único, assim como o ser humano. Aprendi com os meus estudos que a medicina cura o corpo, mas o acordeon faz música que é capaz de curar a alma", acrescenta Daniel, mostrando que a proximidade com a ciência aguçou ainda mais a sensibilidade do músico.

Informação

A curiosidade e as pesquisas transformaram Daniel em especialista. Seus clientes são de várias partes do Brasil e também de outros países.

"As pessoas querem saber que tipo de instrumento devem comprar, os lugares em que podem realizar a afinação e até se posso indicar pessoas que ensinem a tocá-lo", completa.

Além disso, Daniel disponibiliza vídeos que mostram artistas da sanfona. "É uma forma de divulgar essa arte que é tão cara ao povo brasileiro, principalmente o do Nordeste", afirma.

