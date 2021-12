Pais decidem não contar sobre morte de gêmeo siamês ao irmão

Os pais dos gêmeos siameses que foram separados por cirurgia em Goiânia na última sexta-feira, 27, prefiraram não contar, por enquanto, sobre a morte de Arthur Brandão ao irmão sobrevivente Heitor Brandão, de 5 anos.

Arthur morreu após sofrer duas paradas cardíacas quando estava internado no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. O irmão, Heitor, apresenta febre, respira com a ajuda de aparelhos e segue internado em estado grave no mesmo hospital.

Segundo o site G1 de Goiânia, a amiga da família Marla Rodrigues contou que o casal revelará ao filho sobre o ocorrido após a melhora do garoto. "Não contaram para não piorar a situação dele, tem que esperar uma hora em que ele estiver melhor", disse.

Os gêmeos Arthur e Heitor nasceram colados pelo abdômen, tórax e bacia e compartilhavam o fígado e a genitália. Por conta disso, os siameses passaram pela cirurgia de separação na última terça-feira, 24, e, desde então, estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

Os pais das crianças, Delson Brandão e Eliana Brandão, optaram por enterrrar Arthur na Bahia, cidade natal da família. Delson Brandão informou, em sua página no Facebook, que o corpo deve chegar em Riacho de Santana (a 834 quilômetros de Salvador), por volta das 20 horas deste sábado, 28, onde será velado durante a noite na casa da mãe de Eliana Rocha até as 8 horas de domingo, quando seguirá para a Igreja Nossa Senhora da Glória.

Segundo o pai, ainda no domingo, o corpo será levado para o município baiano de Botuporã (a 814 quilômetros da capital), onde será velado na casa da avó paterna. O sepultamento está previso para as 13h30 no cemitério da cidade.

