Pais de menina morta em escola fazem apelo a Dilma

Os pais da menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, morta esfaqueada em uma festa de formatura de uma escola de Petrolina, em Pernambuco, fizeram um apelo para presidente Dilma Rosseuf nesta sexta, 19, durante visita da petista a Juazeiro, na Bahia.

Eles pediram que o Ministério da Justiça autorize a Polícia Federal a investigar o crime. Essa solicitação já foi feita pelo prefeitura de Juazeiro, onde a família mora. Mas ainda não houve resposta.

A mãe da garota, Maria Lúcia Mota, que recebeu um abraço da presidente, disse que Dilma se mostrou solidária à família.

Enquanto isso, a Polícia Civil de Petrolina encaminha a investigação, mas ainda não chegaram a nenhum suspeito de ter cometido o crime no dia 10 de dezembro de 2015. Beatriz e os pais participavam de uma festa na escola onde ela estudava e o pai trabalhava quando a menina desapareceu. O corpo dela foi encontrado no depósito do colégio com marcas de facadas. A polícia descarta violência sexual.

adblock ativo