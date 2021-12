Pais buscam patrocínio para realizar sonho da filha em ser escritora

A jovem moradora do interior da Bahia Emanuele da Silva dos Santos, de 13 anos, também conhecida como "Manu", sonha em um dia ser escritora. Dedicada à leitura desde os quatro anos de idade, Manu já tem três livros feitos, mas nenhum publicado. Ela mora com a família no bairro Aloísio Conrado, no município de Ipiaú (a 353 quilômetros de Salvador), e busca ajuda para publicar seus livros.

Manu tem o sonho de publicar a obra que mais gosta, o livro "Problemas de uma antissocial". A história gira em torno de uma menina que tem problemas ao se relacionar com outras pessoas. Isso ocorre, por que a protagonista sai da cidade natal com a familía e começa a viajar para buscar novas oportunidades de vida, consequentemente, não consegue fazer amizades. Quando entra em uma escola, logo tem que sair, e com isso, os amigos não têm a oportunidade de conhecer quem realmente ela é.

A mãe de Manu - que não quis ter seu nome publicado - em entrevista na manhã desta quarta-feira, 8, para o Portal A TARDE, disse que a família sempre a motivou à leitura, e que desta forma ela acabou aprendendo a ler muito cedo. Os incentivos começaram muito antes de Manu nascer. "Desde a barriguinha que a gente lia para ela", disse a mãe cheia de orgulho.

Para Manu, as inspirações vêm de várias formas. Pode ser "andando, às vezes lendo um livro ou até mesmo conversando", contou a mãe, já que a filha não podia falar com a reportagem por que estava na escola.

Com seis livros em seu currículo que foram escritos desde que tinha oito anos, três já estão concluídos. Os outros três ainda estão em andamento.

Determinado em ajudar a aluna, o professor de português Juliano Pinto disse que busca ajuda para realizar o sonho da menina. "Falei para ela que só vou desistir quando ver seus livros publicados".

Segundo o professor o preço da revisão é feito por lauda (folha com uma quantidade específica de caracteres) e custa entre R$ 5 e R$ 6. Já a publicação fica entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Isso vai depender da quantidade de laudas. "Ela é de uma familía humilde e não tem condições de pagar, por isso estamos pedindo patrocínio para que ela possa realizar seu sonho de ver seu livro publicado", disse o professor.

Para quem quiser ajudar Emanuele, pode entrar em contato com a mãe pelo do telefone (73) 9 8882-3007, ou para o professor Juliano, por meio do número (73) 98884-7484.

*estagiário supervisionado pela editora-coordenadora Iloma Sales

