Pai morre e filho fica ferido em acidente com motocicletas em Itabela

Um homem morreu e o filho dele ficou ferido em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite desta segunda-feira, 28, no município de Itabela (a 668 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do site "Radar 64", as duas motos colidiram de frente, provocando a morte imediata de Valdeci Costa de Jesus, 39 anos. O filho dele, de 13 anos, que estava na garupa do veículo, ficou ferido, mas passa bem.

Ainda de acordo com a publicação, o condutor da outra moto, identificado como Diego Alves Campista, 18 anos, também sofreu diversas escoriações e teve fratura exposta em uma das pernas. Ele e o filho de Valdeci foram encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da cidade nesta terça, 29, e confirmou a ocorrência, mas não há informações sobre o que teria motivado a colisão.

