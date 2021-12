Pai exige explicações sobre morte de garoto há 14 meses

"Não vou sossegar enquanto não souber o que causou a morte de meu filho". O desabafo é do aposentado Antônio José Lima, 74, que espera há 1 ano e 2 meses a liberação, pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), do laudo com a "verdadeira" causa da morte de Gabriel Jesus de Lima, 3, em 1º de setembro de 2012.

O menino teve 15% do corpo queimado após cair em uma bacia com água quente e ficou oito dias no Hospital Estadual da Criança. A família não descarta que a morte tenha sido provocada por algum medicamento aplicado na unidade de saúde.

"Meu filho estava bem e já ia receber alta quando a enfermeira chegou e aplicou a medicação. Depois de algumas horas, ele começou a passar mal. Ele não morreu por causa da queimadura (como informa o laudo questionado). Algo aconteceu lá no hospital", desconfia.

Inquérito

Após receber queixa, o Ministério Público Estadual pediu informações à delegada Milena Calmon, que instaurou inquérito e ouviu depoimentos, mas aguarda o laudo para concluir as investigações.

O coordenador interino do DPT, Celso Vilas Boas, disse que materiais do corpo foram encaminhados ao Laboratório de Anatomia Patológica do DPT e que até o momento não houve resposta. E que entraria em contato com a chefia do laboratório para cobrar a liberação do resultado.

"Há exames que demoram para serem finalizados, mas não este tempo todo", ponderou Vilas Boas.

