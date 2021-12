Pai estupra filhas gêmeas em Teixeira de Freitas

Um homem foi preso após denúncia de estupro a suas duas filhas gêmeas, na tarde desta sexta-feira, 01, no município de Teixeira de Freitas (distância de 800 quilômetros de salvador). Segundo as adolescentes de 14 anos, o pai mantinha relação com elas, desde os doze anos de idade e as ameaçavam de morte.

De acordo o Blog Liberdade News, quem chamou a atenção da mãe para o caso foram os vizinhos. Nesta sexta pela manhã, uma das vítimas conseguiu gravar um vídeo no qual o pai praticava o estupro em uma das filhas.

O caso foi registrado na 8° COORPIN, onde a delegada Waldiza Fernandes pediu os exames das adolescentes e segundo a delegada o resultado comprovou que as duas tinham os hímen rompidos.

