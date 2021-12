Pai e três filhos são mortos durante confronto com a PM em Brumado

Um pai e três filhos morreram em um confronto com policiais militares na cidade de Brumado, sudoeste da Bahia, no sábado 15. A PM informou que a situação aconteceu por volta das 6h, quando agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE\Sudoeste) e da 34ª CIPM foram no bairro São Jorge para cumprir mandados de busca e apreensão.

Ainda com informações da PM, quando os agentes se aproximaram da casa nº 137, na Rua Santa Madalena, alvo da ação, os policiais foram surpreendidos por disparos. Houve troca de tiros e no confronto quatro homens foram baleados. Os suspeitos eram pai, de 59 anos, e filhos, de 25, 27 e 29 anos. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, segundo a Polícia Militar, foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, 56 munições intactas e 11 deflagradas. O material foi encaminhado para a Delegacia de Brumado. Os corpos dos suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

