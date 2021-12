Pai é suspeito de pagar a filhos para matar irmão

A história bíblica dos irmãos Caim e Abel teve um versão semelhante na cidade de Valença, no Baixo Sul do Estado. No episódio contemporâneo da tragédia, Joselito Soares da Silva, 67, manda matar o seu filho Romildo Santos da Silva, 32 anos. E quem cumpre a tarefa são os quatro irmãos da vítima: Ivanilton, 20, Joelson, 23, Carlito, 26, e Ataíde Santos da Silva, 35.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em dezembro do ano passado, na Fazenda Três Jueranas e teve como motivação a disputa por dois hectares (20 mil m2) de terras, estimados em R$ 12 mil. Joselito pagou R$ 4 mil aos filhos para eles executarem o irmão.

Na madrugada desta sexta-feira, 23, investigadores da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) prenderam o pai e os quatro filhos na localidade de Orobó, em cumprimento aos mandados de prisão preventiva.

O delegado José Raimundo Neri Pinto, da 5ª Coorpin, disse que apenas Ivanilton e Carlito confessaram o crime. Eles relataram que primeiro atiraram na vítima, mas como os tiros não a acertaram, decidiram matá-la a golpes de facão. Conforme o delegado, o fato causou grande comoção na cidade.

Armas apreendidas

O delegado José Raimundo deflagrou a Operação Caim para prender os suspeitos, quando encontraram um revólver calibre 38, duas espingardas calibre 28 e outra de socar, além de farta munição. O grupo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e serão encaminhados ao presídio. O delegado Marcival Lima, da delegacia de Valença, e investigadores e escrivães da 5ª Coorpin participaram da operação.

