Pai é suspeito de matar filha de 1 ano com tiro na cabeça

A pequena Ana Beatriz Silva Santana de apenas 1 ano morreu ao dar entrada no Hospital Estadual da Criança (HEC) após ser baleada na cabeça. O crime ocorreu na noite de terça-feira, 3, quando a menina estava com a mãe Ediene da Silva Santana em sua casa localizada no bairro Subaé. O pai da criança Edmário Carlos de Oliveira dos Santos, o "Pio", de 39 anos, é suspeito do crime, que teria sido motivado pela disputa por um imóvel e pagamento de pensão alimentícia.

A mãe da menina também foi baleada três vezes e está internada em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). De acordo com familiares, o casal estava separado há quase um ano e a esposa teria ganho na Justiça a propriedade da casa onde moravam, o que revoltou o ex-marido.

"Ele não aceitou que o juiz deu a casa pra minha mãe e ainda determinou o pagamento de pensão no valor de R$ 400,00. Ontem ele chegou lá em casa e a chamou para conversar. Quando a minha irmã saiu, ele baleou ela na cabeça e atirou em minha mãe", contou Jean Santana, irmão da criança.

Ele conta que o suspeito ainda entrou no imóvel para tentar matá-lo, mas ele conseguiu fugir pelos fundos da casa e pedir socorro. "Ele tentou atirar em mim, mas consegui fugir. Mas antes de fugir ele revirou a casa toda e levou uns documentos, acredito que tenha sido relacionado a casa", frisou.

O casal conviveu durante 3 anos e o relacionamento foi marcado por inúmeras cenas de violência. Familiares contam que após a gravidez o suspeito ficou mais agressivo e deu início a inúmeras ameaças, principalmente em relação aos três filhos que a ex-mulher tem de outro casamento. "Ele vivia ameaçando, uma vez tentou matar o filho mais novo dela. São inúmeras queixas em diversas delegacias e nada foi feito. Agora que ele cometeu o crime vem a polícia para tentar investigar. Eles deveriam ter feito isto antes, estou revoltada com esta situação", desabafou uma tia da criança.

Os familiares afirmam que o tiro que pegou na criança não foi acidental como foi dito inicialmente. "Ele atirou para matar a menina mesmo, pois tem cerca de 3 meses que ele falou em alto e bom som que mataria a mãe e a filha pois não aceitava perder a casa e ainda ter que pagar pensão. Ele jogava a culpa na criança por ter perdido o imóvel, já que a Justiça concedeu a ela ficar com a casa porque tinha filho menor", destacou.

Mãe e filha foram socorridas pelo Samu para o HGCA e HEC. A menina morreu logo após dá entrada, já a mãe foi submetida a intervenção cirúrgica e seu estado de saúde é gravissimo. Ela não sabe ainda da morte da filha.

Após necropsiado, o corpo da pequena Ana Beatriz foi velado no Centro de Velórios Gilson Macedo e sepultado no final da tarde no Cemitério São Jorge. Moradores do bairro estão revoltados com o caso. "Ele é um monstro. Como faz isto com uma criança, ainda mais sendo sua filha? Queremos ele preso para que pague pelo o que fez", disse José Adelmo Nascimento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicidios (DH) sob a responsabilidade da delegada Ana Cristina Carvalho. Os policiais civis e militares realizaram diligências desde a madrugada com o intuito de prender o suspeito. A delegada pede a quem souber de informações que levem ao suspeito que ligue para o telefone (75) 3221-2473 ou (75) 3221-2044.

