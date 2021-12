Pai é preso suspeito de estuprar filha paraplégica de 4 anos

O trabalhador rural Gemilton Santos Paula, de 26 anos, foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos, que é paraplégica, na cidade de Jacobina (distante a 358 km de Salvador), no interior da Bahia, informou, nesta segunda, 2, a Polícia Civil.

Gemilton foi capturado por investigadores da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia (16ª Coorpin) na zona rural do município de Várzea da Roça. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 28 de outubro, no povoado de Itaitu (em Jacobina), onde a família reside. Gemilton teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A mãe da criança foi ouvida pela polícia e disse que, no dia do crime, tinha ido ao banco, no centro da cidade, e deixado a filha sob os cuidados do pai. Ao retornar, encontrou a criança ensanguentada no quintal da casa, e uma bermuda do companheiro, com marcas de sangue.

Gemilton conseguiu fugir antes de ser denunciado à polícia. Ele só foi capturado um mês após atacar a menina. O criminoso está custodiado no Complexo Policial de Jacobina, desde quarta-feira, 27. A criança e a mãe são acompanhadas por psicólogos e assistentes sociais.

