Pai é preso suspeito de abusar da filha de 12 anos

Um homem foi preso suspeito de abusar da própria filha de 12 anos, no município de Dário Meira (400 quilômetros de Salvador), na segunda-feira, 26. De acordo com a polícia, o outro filho do suspeito fugiu de casa e contou ao Conselho Tutelar que o pai, Rosinaldo Novaes dos Santos, de 37 anos, batia nele e mantinha relações sexuais com sua irmã.

A menor foi levada pelo Conselho para os procedimentos legais e será encaminhada à mãe, de quem vive separada há quatro anos. Segundo a polícia, Rosinaldo confessou o abuso em depoimento.

Ele está preso no complexo policial de Itagibá, município a cerca de 22 quilômetros do local do crime. A delegada dará mais informações sobre o caso, depois de terminar apuração, ainda nesta quarta.

