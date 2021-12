Pai é preso por abusar da filha de 4 anos em Paulo Afonso

O frentista Antônio Carlos Gomes da Silva, conhecido como "Mocinho", 30, foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha de 4 anos na cidade de Paulo Afonso (distante a 507 km de Salvador), informou, nesta segunda-feira, 31, a Polícia Civil.

Antônio foi capturado por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade vizinha de Glória, no povoado Quixaba, na quinta-feira, 27.

A garota, que mora com a avó em Paulo Afonso desde a morte da mãe, vítima de leucemia, ficava com o pai nos fins de semana e, segundo o delegado Marcos Antônio Bacelar, "Mocinho" a molestava há quase um ano.

A avó foi quem fez a denúncia contra o genro. De acordo com a polícia, ela percebeu, depois da última vez que a menina visitou o pai, marcas e manchas no corpo e genitália da criança. Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) confirmaram os abusos.

Um mandado de prisão temporária foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Paulo Afonso contra "Mocinho", que já foi conduzido ao Presídio Regional de Paulo Afonso.

