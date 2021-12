Pai é preso e confessa estuprar a filha há 6 anos

José Soares da Silva, de 47 anos, foi preso nesta quinta-feira, 17, acusado estuprar a própria filha de 16 anos, em Cruzeiro Sul, distrito do município de Vereda (a 824 quilômetros de Salvador). Silva começou a violentar a menina desde quando ela tinha dez anos.

De acordo com informações do site Liberdade News, José confessou o ato e contou detalhes sobre o que fazia com a criança. Em entrevista ao site, ele disse: "a carne é fraca".

A jovem está grávida e a principal suspeita é que José seja o pai da criança. A gravidez será acompanhada e exames serão realizados para confirmar a paternidade do bebê.

José foi preso pelo delegado Manoel Andreetta e conduzido à carceragem da 8º Coorpin, aonde está à disposição da Justiça.

