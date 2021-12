Pai é preso após manter filha de 2 meses refém

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira, 27, depois de manter a filha de dois meses refém por cerca de 8 horas em Teixeira de Freitas (a 826 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Sul Bahia News, Johte Teixeira de Souza Júnior, que é filho de um empresário do ramo de locação de veículos, fez a filha refém depois de brigar com a esposa por volta de 19h30 desta quinta, 26. Ele também teria agredido a mulher, que conseguiu fugir e chamar a polícia.

Com medo de ser preso, já que tem passagem pela polícia por envolvimento com drogas, Johte Júnior manteve a filha presa no piso superior do prédio.

Durante a negociação, ele, que estava com um facão, disse que não pretendia machucar a criança e que amava a mulher. A menina, que chorou algumas vezes, foi alimentada com leite materno retirado pela mãe e enviado em uma mamadeira.

Após negociação, Johte Júnior aceitou liberar a filha e se entregar. Ele vai responder por cárcere privado e agressão.

