Pai é preso após dar bebida alcoólica a bebê de 1 ano

Um homem foi preso neste domingo, 17, após dar bebida alcoólica ao filho de apenas um ano. O caso ocorreu em Mucuri (a 781 quilômetros de Salvador), o bebê foi socorrido à Unidade Municipal Materno Infantil (Ummi), em estado grave.

De acordo com o Blog do Cleber Vieira, policiais do 2º Pelotão da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender uma ocorrência em que o pai de um bebê teria dado bebida alcoólica misturada com refrigerante a seu filho, que chegou a desmaiar em cima da cama.

Ao chegarem na rua Salvador, no bairro Brisa do Mar, os agentes localizaram o suspeito, que foi identificado como Cleciano de Souza Santos, 26 anos. A companheira de Cleciano informou aos policiais que o suspeito teria dado várias doses da bebida misturada ao filho e que o bebê provavelmente teria entrado em coma alcoólico, por não conseguir acordar.

A vítima foi encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foi solicitada a transferência à Ummi em Teixeira de Freitas, visto que os sinais vitais do bebê estavam fracos.

A criança deu entrada na Ummi, ainda desacordada, mas com reação positiva dos sinais vitais. Segundo o blog, a vítima será avaliada por um pediatra para que sejam solicitados exames.

Cleciano foi apresentado na 8ª Coorpin em Teixeira de Freitas. O delegado platonista, Charlton Bortolini, ouviu os policiais, o conselheiro tutelar, a mãe da vítima e o suspeito.

adblock ativo