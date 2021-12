Pai é morto na frente de filhos por falso oficial de justiça

Adalberto Santana da Silva, de 46 anos, foi morto a tiros na frente da esposa e dos filhos dentro da casa onde morava, na tarde desta quinta-feira, 12, na cidade de Feira de Santana (distante 108 km de Salvador). Segundo informações da Central de Polícia, o crime aconteceu na Rua Sinhazinha, no bairro Gabriela III, por volta das 15h.

De acordo com a polícia, ele estava dormindo quando foi morto por um homem, ainda não identificado, que invadiu sua casa. A esposa da vítima contou que o autor do disparo fingiu ser um oficial de justiça para entrar na residência.

A polícia informou que Adalberto estava com marcas de cerca de oito perfurações. Segundo informações do site Acorda Cidade, com a vítima foi encontrado um alvará de soltura, que conseguiu após ficar preso recentemente em Salvador, por ter sido flagrado com uma moto com restrição de roubo.

A polícia informou que realiza rondas no local para tentar localizar o criminoso.

adblock ativo