Pai e madrasta são presos por agredir criança de 11 anos

João Santos da Silva e Maria Aparecida Silva de Souza tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos na manhã de terça-feira, 3, no município de Santana (813 quilômetros de Salvador). O casal é acusado de agredir uma criança de 11 anos, filha de João.

A delegada Marília Rosa Matos Durães informou que as denúncias chegaram à unidade no final de novembro, por meio do Conselho Tutelar. “Solicitamos a prisão da dupla, que foi deferida pela Justiça”, explicou a titular.

Com o cumprimento da medida, o pai e a madrasta da menina foram encaminhados para a sede da 26ª Cooordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santa Maria da Vitória, onde permanecem custodiados.

