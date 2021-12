Pai e filhos são suspeitos de matar lavador de carros

Um pai e seus dois filhos foram presos em flagrante suspeitos de matar um lavador de carros a facadas. O crime aconteceu nesta sexta-feira, 10, no Centro de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, na Avenida Presidente Dutra, esquina com a Rua Barão de Cotegipe.

De acordo com informações do delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, uma testemunha afirmou que uma discussão por causa de R$ 10 teria motivado a briga entre vítima e suspeitos, que terminou no assassinato.

Ainda segundo o delegado, os três alegaram que estavam sendo ameaçados de morte. Eles foram presos em flagrante por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) que transitavam pela avenida quando o crime ocorreu.

"A vítima era uma pessoa bastante conhecida na região e, de acordo com as informações que colhemos no local, houve uma discussão por causa de dez reais. Ouvi rapidamente os autores do crime e os três foram presos em flagrante pela equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Os autores falaram que foram ameaçados de morte pela vítima e por conta disso eles se anteciparam, vieram aqui e praticaram o homicídio", informou ao site Acorda Cidade o delegado Gustavo Coutinho.

Segundo a polícia, o pai contou que foram os filhos que deram as facadas na vítima e que ele nem estava perto no momento do crime e que só chegou ao local depois. Horas antes do homicídio, o homem afirmou que discutiu com o lavador, que estaria armado com um facão. O pai disse ainda que o lavador ameaçou cortar o seu pescoço.

Conforme o delegado Gustavo Coutinho, os filhos confirmaram a versão do pai de que ele não estava por perto no momento do homicídio.

