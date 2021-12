Pai e filhos morrem após caminhão tombar na Bahia

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-324, em Casa Nova, no norte da Bahia. As vítimas são pai e filhos. De acordo com o Portal Casa Nova, eles morreram no local do acidente após o caminhão que o pai conduzia capotar em uma curva da estrada do Sobradinho.

Os corpos foram retirados das ferragens por bombeiros. As vítimas não tiveram os nomes revelados.

Não há informações sobre o que teria provocado o acidente, que aconteceu nesta quinta-feira, 5. Não há registro da ocorrência na Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão estava carregado de cimento.

