Pai e filho são presos suspeitos de tráfico em Vitória da Conquista

Flávio Junior Barbosa Felix, de 55 anos, e seu filho Philipe Galvão Felix, o PH, de 28 anos, foram presos, nesta sexta-feira ,14, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador).

Segundo informações da Polícia Civil, eles foram flagrados com porções de cocaína, maconha e dinheiro em um condomínio, situado no bairro Candeias.

Ainda de acordo com a polícia, Philipe foi detido quando chegava ao condomínio onde reside com drogas dentro do carro modelo Fiat Uno.

Durante as buscas pelo imóvel, no qual o pai dele também estava, foram encontradas mais drogas, além de dinheiro e uma balança de precisão.

Pai e filho foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. A dupla foi conduzida à sede da delegacia subordinada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e será encaminhada para audiência de custódia.

