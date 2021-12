Pai e filho são presos suspeitos de participar de sequestro de empresários

Elias Barreto Medrado, o "Jacó", 50 anos, e o filho dele, Maycon Barreto Medrado, 21 anos, foram presos nesta sexta-feira, 29, na cidade de Amélia Rodrigues (a 88 km de Salvador). Eles são suspeitos de participar de um sequestro na região de Irecê (a 476 km de Salvador). Lucélio Nogueira dos Santos, conhecido como "Shel", 32 anos, também foi preso como suspeito de participação no crime.

Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) efetuaram a prisão do trio após investigações concluírem que eles tiveram participação no sequestro de três empresários, ocorrido em 25 de maio deste ano. As vítimas foram mantidas em cativeiro, no distrito de João Dourado, por dois dias, e, em seguida, liberados depois os homens perceberem a movimentação da polícia na localidade.

O delegado Marcelo Sansão, diretor do Draco, explicou que cinco pessoas agiram a mando de um presidiário de Salvador. “As investigações apontam que o sequestro foi planejado por Franklin Costa Araújo, que está na Cadeia Pública de Salvador, desde 7 de setembro de 2016, e executado por cinco homens, sendo que dois deles, Felipe Amaral de Jesus e Walginelis Souza de Almeida Simplício, morreram em confronto com policiais do Draco, logo após liberarem as vítimas”, explicou ele, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Elias, que possuía documentos falsos no momento da prisão, foi encaminhado junto aos outros dois suspeitos para a Vara Criminal de Feira de Santana.

Outro filho

Douglas Barreto Medrado, 26 anos, outro filho de Elias, foi preso durante a operação com documentos falsos e um carro com chassi adulterado. Ele tinha passagem por tráfico de drogas, assim como Elias. Os dois estavam no presídio de Lauro de Freitas, cumprindo pena e não voltaram após o indulto do Dia das Mães.

O carro foi apreendido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Douglas foi encaminhado para a Vara Criminal de Feira de Santana.

