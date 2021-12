Pai e filho são presos em fábrica clandestina de produtos de limpeza

Emanuel de Jesus Santos e o filho dele, Daniel de Jesus Santos, foram presos dentro de uma fábrica clandestina de produtos de limpeza no município de Itapetinga (a 571 Km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), a oficina funcionava no fundo da casa de Daniel de Jesus, localizada no bairro Vila Rosa.

No local, policiais da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) flagraram tanques com produtos químicos e centenas de caixas de produtos de limpeza falsificados, com rótulos de marcas conhecidas.

Os materiais apreendidos serão encaminhados à Vigilância Sanitária. O local foi interditado. Não foi informado qual unidade policial a dupla foi levada.

adblock ativo