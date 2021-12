Pai e filho são mortos a golpes de faca no interior da Bahia

Pai e filho foram assassinados a golpes de faca no município de Mairi (distante a 292 km de Salvador), na madrugada desta quinta-feira, 23. O crime aconteceu próximo à casa das vítimas, por volta das 2h. As informações são do site Portal Bahia News.



Valmir do Nascimento e seu pai, de pré nome João, estavam em um bar na noite anterior e teriam se envolvido numa briga. Até o momento, as motivações do crime são desconhecidas. Ninguém foi preso. A polícia investiga o caso.

adblock ativo