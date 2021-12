Pai e filho são assassinados a tiros em Feira de Santana

Pai e filho foram assassinadas a tiros na noite desta quarta-feira, 8, no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana, por volta das 22h30. As vítimas estavam na rua Fartura quando foram surpreendidos por criminosos.

Valdemy Rodrigues de Souza, 44 anos, foi atingido na barriga, e Denilson Morais de Souza, 21 anos, foi morto com um tiro na testa.

Segundo informações do Acorda Cidade, o irmão de Valdemy disse que as vítimas eram inocentes e que não eram os alvos dos bandidos. “Meu outro sobrinho teve uma briga e vieram para matar ele, aí meu irmão tomou a frente e eles atiraram no meu irmão e sobrinho. Nunca brigou com ninguém, meu irmão era direito e trabalhador. O meu outro sobrinho que morreu trabalhava também e o sonho dele era ser PM e aconteceu essa tragédia na família”, contou.

As investigações serão iniciadas para localizar os suspeitos e a motivação crime. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

