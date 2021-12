Pai e filho morrem afogados na Península de Marau

Um homem de 45 anos e o filho de 17 morreram afogados nesta quinta-feira, 3, na praia de Taipu de Fora, localizada no distrito de Barra Grande, na Península de Maraú, no Litoral Sul da Bahia (a 276 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog Barra Grande 24 horas, Benivaldo Marques de Santana teria visto o filho agitado na água e acabou se afogando ao tentar salvar o adolescente.

Pai e filho estavam com o restante da família no momento do acidente. O corpo do garoto ficou desaparecido por alguns minutos e localizado por equipes salva vidas da prefeitura do município.

adblock ativo