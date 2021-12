Pai e filho morrem afogados após acidente de carro

Nivaldo Oliveira dos Santos, de 57 anos, e Carlos Eduardo Santos Souza, de 7 anos, morreram na manhã desta quinta-feira, 19, após o veículo em que estavam cair na Ponte do Rio Pardo. O acidente aconteceu na estrada que liga Itambé a Ribeirão do Largo.

O automóvel dirigido por Nivaldo caiu da ribanceira na entrada da ponte. Após cair no rio, o veículo flutuou com os pneus para cima. Segundo a polícia local, Maria de Fátima Santos Souza, esposa de Nivaldo, que também estava no veículo, conseguiu sair e foi para estrada pedir socorro. Pessoas que passavam na região tentaram salvar pai e filho, mas não tiveram sucesso.

adblock ativo