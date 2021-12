Pai e filho foram soterrados em Porto Seguro

Um homem, 34 anos, e seu filho, 4 anos, foram soterrados na noite desta terça-feira, 28, por volta das 23h50. O acidente aconteceu no bairro Alto da Vila, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro - a 710 quilômetros de Salvador.

De acordo com o site Radar 64, José Sebastião Oliveira Santos e seu filho estavam dormindo quando a casa desabou. Chovia forte no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar as vítimas. Pai e filho foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a Unidade de Pronto Atendimento da região. Eles tiveram pequenas escoriações e foram liberados momentos depois.

