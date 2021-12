Pai e filha morrem em acidente na BA-093

Pai e filha morreram em um acidente na manhã deste domingo, 3, no km 2 da BA-093, trecho entre as cidades de Simões Filho e Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidente aconteceu por volta das 7h30, na entrada do bairro Renatão, em Simões Filho.

As vítimas, de 46 e 12 anos, viajavam em uma moto que acabou colidindo com um ônibus da empresa Litoral Norte, que deixou o local sem prestar socorro, segundo a PRE.

De acordo com o site Fala Simões Filho, moradores da região relataram que o condutor da moto estava saindo de Simões Filho para entrar na BA-093, sentido cidade de Camaçari, quando o ônibus, que pretendia seguir na mesma via, bateu no fundo da motocicleta. Com o impacto, as vítimas acabaram sendo arremessadas na pista e morrendo no local.

A 22ª Delegacia de Simões Filho investiga o caso.

