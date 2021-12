Pai e filha morrem eletrocutados ao estender roupas

Um idoso de 90 anos e sua filha de 60 morreram na tarde dessa sexta-feira, 16, após serem atingidos por uma descarga elétrica no quintal da própria casa, na cidade de Ibirataia (distante 344 km de Salvador).

De acordo com informações do site Giro em Ipiaú, a mulher, identificada como Dazilda Ribeiro dos Santos estava estendendo roupas quando recebeu o choque transmitido pelo varal feito de arame. Suspeita-se que o pai, cujo nome não foi revelado, tenha sido acertado pela descarga ao tentar socorrer a filha.

Os corpos foram encontrados por vizinhos que disseram ter ouvido os gritos de socorro do idoso. Ainda de acordo com o site, o chão estava molhado. As vítimas moravam sozinhas no imóvel.

Segundo caso

O acidente ocorreu seis dias após um outro homem morrer também eletrocutado na mesma cidade. De acordo com o Blog Marcos Frahm, Renê Jesus dos Reis, 36, escorregou e caiu em cima de um fio de alta tensão, enquanto limpava uma caixa d’água na tarde do domingo, 11.

