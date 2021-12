Pai e filha de santo são mortos em São Gonçalo dos Campos

Um pai de santo de 52 anos e uma de suas filhas de santo, de 45 anos, foram encontrados mortos nesta terça-feira, 27, na casa onde ele morava no bairro José Sarney, no município de São Gonçalo dos Campos (a 115 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nilson Neres Moreira e Roquelina dos Santos Pereira chegaram ao local por volta de 1h30, após participarem de uma cerimônia religiosa.

Ainda segundo a polícia, não constatado sinais de arrombamento no imóvel. As vítimas foram localizadas por volta das 16h30, depois de amigos notarem o desaparecimento deles. As vítimas foram encontradas com sinais de espancamento e golpes de faca.

A polícia investiga a autoria e motivação do crime. Nilson e Roquelina não tinham envolvimento com a criminalidade, assim como não possuíam passagens pela polícia.

