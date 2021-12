Pai e filha de 5 meses morrem em acidente na BA-120

Pai e filha, um bebê de cinco meses, morreram em um acidente de carro na BA-120, no KM 8, no trecho que liga o município Ibirataia, no sul do estado, ao distrito de Algodão, nesta segunda-feira, 23. Segundo informações da polícia, a suspeita é que o carro tenha capotado devido ao estouro de um pneu e foi parar dentro de um rio.

Joel de Jesus Nunes, de 38 anos, e a filha, Ayala Santos Nunes, morreram na hora. Rosineide Jesus Santos,mãe da menina, também estava no veículo e teve ferimentos leves. Ela foi levada para a Fundação Hospitalar de Ibirataia. Não há informações sobre o estado de saúda dela.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram deslocadas para para fazer o resgate das vítimas. Os corpos do pais e da filha foram levados para Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié.

