Pai e filha de 11 anos são mortos em atentado em Jequié

Um homem e filha dele de 11 anos foram mortos em um atentado na noite desta quarta-feira, 17, próximo à Rodoviária de Jequié. O ex-presidiário Nailson de Oliveira Castro, o "Bambam", estava dentro de um carro com a filha quando foi baleado por um homem em uma moto.

O criminoso ainda atirou na cabeça de Brenda Oliveira Castro. Além de pai e da filha, Maricelma Cerqueira, 53 anos, e um bebê de oito meses também estavam no veículo no momento do crime. Eles não foram baleados, mas ficaram feridos com os estilhaços de vidros detonados com os disparos.

Todos os feridos foram levados para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), mas Nailson e Brenda não resistiram aos ferimentos e morreram.

De acordo com o Blog Marcos Frahm, a polícia acredita que o crime tenha sido um acerto de contas, já que Nailson cumpriu pena e ainda responde na Justiça por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.

adblock ativo