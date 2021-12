Pai de Santo mata homem com facada em Eunápolis

Um pai de santo está sendo procurado pela polícia de Eunápolis após matar um homem com uma facada no bairro Alecrim II, na noite de quinta-feira, 3. Egnaldo dos Reis Santos, 34 anos, foi atacado com uma facada na clavícula e socorrido por moradores. Inicialmente, noticiamos que o crime tinha sito cometido por uma mulher, mas a informação foi corrigida.

De acordo com o site Radar 64, ele chegou a ser levado para a emergência do Hospital Regional, mas não resistiu. Ainda segundo o site, a polícia afirmou que o crime aconteceu após os dois discutirem. O delegado responsável pelo inquérito deve pedir a prisão preventiva do agressor nas próximas horas.

O velório de Egnaldo será realizado na casa da família, no bairro de Minas Gerais. O sepultamento está previsto para esta sexta, 4

