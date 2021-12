Páginas falsas de portais são usadas no Whatsapp contra PMs

Em meio à boataria que se instala quando se aventa a possibilidade de greve na PM, grupos aproveitaram-se da situação para montar páginas falsas de portais com a informação, antes de a greve ser oficializada, de que a paralisação havia sido cancelada.

Esses desconhecidos começaram a enviar essas páginas fake, como imagem apenas, pelas redes sociais aparentemente com o objetivo de desmobilizar os policiais militares.. Elas são manipuladas em qualquer computador, utilizando programas como Photoshop e até mesmo os navegadores.

Esses fakes circularam no Facebook e no Whatsapp, com montagens de portais diferentes. Elas não estão online no endereço dos portais. São criadas e distribuídas como "reprodução". O Portal A Tarde e o Correio24horas também foram vítimas dessas pessoas.

