Pagamento antecipado de taxas assegura embarque na Avianca

Enfrentando crise financeira que acarretou o cancelamento de rotas no País, a empresa Avianca garante mais um dia de decolagens no Aeroporto internacional de Salvador. Desde esta segunda-feira, 8, as viagens estão sendo garantidas mediante o pagamento antecipado das taxas de embarque.

As empresas aéreas cobram R$ 31,08 por cada passageiro embarcado e devem repassar, quinzenalmente, a quantia recebida no período aos aeroportos.

A Avianca, devido à dívida de R$ 10 milhões pela falta de pagamento das taxas de embarque, desde junho do ano passado, perdeu o direito contratual do pagamento quinzenal, tendo que pagar antecipadamente por cada embarque.

Marina Souza, de 63, reclamava, nesta segunda, 8, do atraso do voo para São Paulo. “Era 16h20, passou para 18h, mas sem aviso nos painéis. Eu vou reclamar na Agência Nacional de Aviação Civil. Deveriam ter o mínimo de respeito e avisar o consumidor”, queixou-se.

Tamiles Almeida, 26, também estava insatisfeita. “Me ligaram um dia antes para dizer que meu voo teria escala aqui em Salvador e mudaram o horário. Acontece que comprei uma passagem direta para o Rio de Janeiro e vou ter que esperar aqui até as 18h”.

Voos diários

São 14 voos diários da Avianca que partem de Salvador. Mesmo com a necessidade de pagamento antecipado, a empresa continua vendendo passagens pela internet e guichês do aeroporto.

Em nota, informou que continuará operando conforme o plano de recuperação judicial aprovado na assembleia geral de credores, realizada no último dia 5, sobre direitos de empresas em crise financeira.

A empresa não se posicionou sobre a dívida nem sobre os questionamento relacionados às negociações com a Vinci Airports que administra o equipamento em Salvador.

Por meio de nota, a concessionária informou que “a Avianca deve pagar as taxas aeroportuárias com 30 minutos de antecedência ao embarque. Se não houver o pagamento, o usuário deve procurar a Anac”.

