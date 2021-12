Padre fica ferido após carro ser atingido por carreta

Uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta deixou uma pessoa ferida na noite da quarta-feira, 1º, na BR-116, no trecho do município de Vitória da Conquista (a 509 Km de Salvador).

No automóvel, que foi atingido no cruzamento da rodovia, estava o padre Gildeir da Silva Santos, 51 anos, que acabou ficando preso nas ferragens.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital particular da cidade.

De acordo com o titular da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, padre Valmir da Silva Neves, o religioso teve ferimentos leves e permanece internado na unidade de saúde.

Não há informações sobre a identidade do condutor da carreta. As informações são do Blog do Anderson.

adblock ativo