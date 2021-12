Padre é preso ao dirigir embriagado em Nova Viçosa

Um padre foi preso por dirigir embriagado em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, neste sábado, 30. De acordo com a Polícia Militar (PM), o religioso tentou fugir de uma blitz realizada próximo ao trevo da BR-418 com a BR-101.

Segundo a PM, policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CIPE-Mata Atlântica) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguiram o padre, após notarem a fuga, que dirigia em alta velocidade.

Os policiais, depois de conseguirem parar o padre, encontraram dentro do veículo uma garrafa de cachaça pela metade e uma garrafa de vinho e conhaque.

O religioso foi conduzido até o posto da PRF em Teixeira de Freitas, também no extremo sul, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou embriaguez.

A PM informou ainda que o padre foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Teixeira de Freitas.

Já a Polícia Civil disse que o religioso já foi liberado ainda na madrugada deste sábado após pagar uma fiança no valor de R$ 400.

