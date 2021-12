Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos em Senhor do Bonfim

Josenilton de Jesus Tomaz, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira, 14, na cidade de Senhor do Bonfim (distante a 374 km de Salvador), sob suspeita de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi detido por policiais da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), no município de Mirangaba (a 350 km da capital).

Segundo a delegada Magda Roberta Soares, titular da Delegacia Territorial (DT/Pindobaçu), a adolescente era violentada pelo padrasto desde os 11 anos, além de sofrer ameaças de morte caso denunciasse o crime. O caso foi descoberto por meio de uma denúncia anônima.

Ao desconfiar da investigação, Josenilton fugiu para o município de Mirangaba, onde foi localizado e preso pelos policiais. Ele está custodiado na DT/Pindobaçu, será transferido para o complexo de Senhor do Bonfim e permanecerá à disposição da Justiça.

adblock ativo