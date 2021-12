Pacientes são roubados na central de marcação de exames em Santo Antônio de Jesus

Dois homens assaltaram na manhã desta quinta-feira, 8, pacientes na central de marcação de exames próximo a praça do Transbordo em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Por volta das 5h, os suspeitos chegaram em uma moto e roubaram as pessoas que estavam no local para serem atendidas. Foram levadas bolsas, celulares e dinheiro das vítimas, segundo informações do Infosaj TV Recôncavo.

Ainda não há informações sobre os autores do crime. A polícia investiga o caso.

