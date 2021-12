Pacientes são assaltados durante viagem de Serrinha para Salvador

Vinte e três passageiros que vinham de Serrinha para realizar exames em Salvador foram assaltados na BR-116, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 15, no bairro Novo Horizonte, dentro de um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Serrinha.

O motorista do veículo, José Fredson, relatou ao site Acorda Cidade que, ao menos, seis homens encapuzados invadiram o coletivo no momento em que o veículo passava pelo radar na rodovia. Na ocasião, eles interceptaram o ônibus, entraram xingando e, além de saquear quase os passageiros, ainda agrediram a cabeça do condutor.

Após o crime, o bando fugiu e ainda não foi localizado. A situação foi registrada no Complexo Policial Investigador Bandeira. Conforme os relatos de Fredson, já houve outros assaltos com carros de outros municípios no mesmo local.

Passageiros registraram a ocorrência no complexo policial | Foto: Ed Santos | Reprodução | Acorda Cidade

