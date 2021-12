Pacientes oncológicos do NOB promovem bazar beneficente

A 14ª edição do Bazar da Esperança vai vender produtos artesanais confecionados por pacientes oncológicos do dia 1º a 4 de dezembro, em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. A renda obtida com a venda dos produtos será revertida para o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (NACCI) e Casa da Saúde da Criança Solange Fraga.

Serão comercializados ainda peças decorativas, objetos natalinos, bijuterias e iguarias gastronômicas. Na capital, o evento será nos dias 1º e 2, na sede do Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) em Ondina. Já em Lauro de Freitas, o local será na unidade da cidade, nos dias 3 e 4 de dezembro. A entrada em ambos é gratuita e o funcioanmento é das 9h às 17h.

A ação é organizada pelo Grupo de Apoio e Ajuda Mútua Bem Viver, do NOB, que reúne pacientes e familiares do NOB e tem o objetivo de acolher pessoas em tratamento oncológico, com participação de dançarinos, escultores, pintores e terapeutas, que oferecem palestras e oficinas para elevar a autoestima dos participantes.

