Paciente é transferido à capital, mas retorna a Feira

O pedreiro Jociel Lima de Sá, 38 anos, diagnosticado com a Síndrome Guillain-Barré (SGB) e transferido, na tarde desta sexta-feira, 10, ao Hospital Couto Maia, em Salvador, retornou, no mesmo dia, ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Os profissionais do Couto Maia identificaram que o paciente estava respondendo bem ao tratamento iniciado na quinta, 9, no interior e poderia continuá-lo no HGCA. A transferência para a unidade especializada no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias havia sido solicitada antes do tratamento.

Com o uso de imunoglobulina, medicação utilizada no tratamento da síndrome, Josiel apresentou melhora do quadro. Ele estava internado no HGCA desde segunda-feira passada, mas o tratamento só pôde ser iniciado após a confirmação do diagnóstico, na última quinta-feira.

"O quadro é grave, mas já está regredindo", disse o diretor-geral do HGCA, José Carlos Pitangueira. Ele ressaltou que a unidade conta com oito neurologistas para atender o paciente.

A dona de casa Jocilene Lima Gomes, 38, irmã gêmea do paciente e que o acompanhou até a capital, ficou feliz com o retorno a Feira de Santana. "Ele já fez os exames, está bem melhor, tomando a medicação. Estamos mais tranquilos", disse.

Jociel começou a sentir os sintomas - como dores de cabeça e pelo corpo, febre, dormência e paralisia facial - no último sábado. No mês passado, ele já havia sido diagnosticado com a febre chikungunya e o vírus da zika, segundo Jocilene.

Três mil atendimentos

Dados do Ministério da Saúde revelam que, em 2014, foram registrados 65.884 procedimentos ambulatoriais e hospitalares no SUS em decorrência da síndrome de Guillain-Barré. Na Bahia, foram 3.012 no mesmo ano.

O País não possui, no entanto, dados sobre a quantidade de pessoas que desenvolveram a síndrome. Na Bahia, por exemplo, não há registros de dados relativos aos anos anteriores devido à ausência de notificação compulsória para pacientes acima de 15 anos, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Até esta sexta, 57 pessoas haviam contraído Guillain-Barré no Estado, embora a Vigilância Epidemiológica só tenha notificado 55 casos até a última quarta. Os outros dois não computados pela Sesab, até esta sexta, foram diagnosticados em Feira de Santana.

