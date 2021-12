Ovos de tartaruga encontrados na Barra são levados para Projeto Tamar

Em um dia comum, tartarugas não costumam deixar ovos em praia muito movimentadas, mas, na terça-feira, 16, foram encontrados 80 ovos deixados por uma tartaruga oliva na praia da Barra. Nesta quinta-feira, 18, equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda Civil Municipal (GCM), do projeto Tamar e da Limpurb, recolheram os ovos.

Depois de colocados em um isopor e cobertos com areia, os ovos foram levados para a unidade do projeto em Praia do Forte, onde serão protegidos em um cercado de incubação. Os filhotes podem nascer após um período que varia entre 45 e 60 dias.

Segundo a bióloga do Tamar, Natália Berchieri, o ninho precisou ser retirado porque estava em área considerada de risco para o desenvolvimento dos filhotes, por conta da iluminação artificial que pode confundir as pequenas tartarugas no curto trajeto de volta ao mar.

Ainda de acordo com a especialista, o cercado de incubação na sede do Tamar oferece as condições propícias de acondicionamento dos ovos e podem nascer até 70 filhotes. Geralmente, as tartarugas deixam seus ovos nas praias de Itapuã, Stella Maris e do Flamengo, que são ecossistemas tidos como menos movimentados.

O que também foi considerado atípico foi a desova em pleno mês de junho, já que o período costuma ser de setembro a março.Em caso de ocorrências ambientais, é possível acionar o GEPA, através de contato com o telefone (71) 3202-5312.

adblock ativo