Ouvidoria Geral do Estado abre comunicação sobre manchas de óleo na Bahia

A Ouvidoria Geral do Estado (OGE), órgão ligado à Secretaria da Comunicação Social (Secom) busca incentivar a população baiana a comunicar ocorrências relacionadas às manchas de óleo que chegaram ao litoral do estado através dos canais presenciais, telefônicos e virtuais.

O OGE receberá dúvidas sobre locais atingidos, formas de colaborar com a limpeza e de se proteger, informações sobre contaminações de mangues, estuários e pescados. O órgão encaminhará as demandas para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), autarquia da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

O cidadão interessado pode ligar para o 0800 284 0011, gratuitamente, de segunda à sexta das 8h às 18h ou enviar mensagem pelo WhatsApp (71) 99911.7631. Pela internet, o site é o da Ouvidoria.

O atendimento presencial é feito na Central de Atendimento da Ouvidoria (CEAO), localizada na 3ª Avenida, nº 390, Térreo, Plataforma IV, Centro Administrativo da Bahia (prédio da Governadoria), em Salvador, sempre de segunda a sexta, das 8h às 18h.

