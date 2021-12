Outro helicóptero é enviado para combater fogo na Chapada

O combate ao incêndio no Parque Nacional da Chapada Diamantina, no centro da Bahia, ganhou o reforço de mais um helicóptero para o transporte dos brigadistas até as áreas de difícil acesso. O anúncio foi feito na quinta-feira, 12, pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler.

De acordo com o governo, agora, são dois aviões Air Tractor, dois helicópteros, viaturas tracionadas (4×4) e mais de 60 brigadistas e bombeiros militares atuando na região.

Os focos de incêndios florestais registrados no município de Ibicoara foram controlados no último dia 11, sendo que os trabalhos de combate aos incêndios estão concentrados nas proximidades do Rio Mucugezinho, em Lençóis, na Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbus/Iraquara, em Morro Branco, em Palmeiras, e na comunidade do Capão do Correia, na região de Mucugê.

De acordo com a coordenadora de Fiscalização Preventiva do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) e perita em incêndios florestais, Fabíola Cotrim, as equipes envolvidas na Operação Bahia Sem Fogo, vêm intensificando as ações em campo para acabar com as queimadas.

"Aviões estão sendo utilizados para lançamento de rajadas de água sobre a área atingida, além de monitoramento aéreo para subsidiar os rumos do combate. São áreas que apresentam vegetação seca, devido à estiagem, o que demanda mais atenção e dedicação integral dos brigadistas", explicou Cotrim, por meio de nota.

